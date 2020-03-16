КС: РФ останется светским государством, несмотря на упоминание Бога в Конституции

Россия останется светским государством, и включение в текст Конституции указания на веру в Бога не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст заключения Конституционного суда.

«Включение в текст Конституции Российской Федерации указания на веру в Бога, переданную народу России предками (статья 67, часть 2), не означает отказа от светского характера Российского государства, провозглашенного в ее статье 14, и от свободы совести, гарантируемой ее статьей 28, поскольку по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех, или иных религиозных убеждений обязательным в Российской Федерации, не ставит вопреки статье 19 (часть 2) Конституции РФ граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой веры и ее конкретной направленности и призвано лишь подчеркнуть необходимость учета при осуществлении государственной политики той исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности», — говорится в документе.