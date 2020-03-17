В Зеленоградске ищут сломавших фонарь в отремонтированном сквере (видео)

В субботу, 14 марта, в недавно отремонтированном сквере королевы Луизы в Зеленоградске был сломан фонарь. Об этом сообщает в соцсетях местная администрация.

Судя по опубликованному видео камеры уличного наблюдения, фонарь сломал подросток (молодой мужчина), который играл с двумя детьми. Убегая и затем попытавшись остановиться, он ухватился за фонарь рукой, конструкция не выдержала. После этого он и дети убежали.

Администрация округа обращается к тем, кто узнает попавших на видео, с просьбой позвонить по тел. 8(40150)-4-22-12. Назначено вознаграждение в размере 50 000 рублей, конфиденциальность гарантируется.



