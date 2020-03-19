В «Автоторе» рассказали, как областные власти пытались «переманить» у них BMW

«Автотор» вел подготовку по строительству совместного производства с BMW с 2011 по 2013 годы, после чего создали совместную компанию в Европе и она учредила «дочку» в Калининграде. Но параллельно структура регионального правительства, Корпорация развития Калининградской области вышла к автоконцерну с предложением построить «дешевле» за счет предоставления государственной площадки. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил основатель «Автотора» Владимир Щербаков.



«В это время Корпорация развития Калининградской области, учрежденная правительством региона, вышла с предложением к BMW: мол, мы поможем все построить дешевле, предоставим нашу почти готовую площадку с инфраструктурой и приличные деньги даже дадим от области. Вот проект кластера Храброво, стройте здесь свой завод и дальше с нами работайте, готовы полностью заместить «Автотор», — сказал Щербаков.

BMW стали вести параллельные переговоры о строительстве завода с областными властями, но из-за кризиса 2014 года они сильно затянулись и к моменту согласования специнвестконтракта «Автотора» по сборке корейских брендов «переговоры BMW с областью и с правительством России не были закончены», уверяет Щербаков.

Сейчас площадка областного правительства в «Храброво» под завод уже не рассматривается. «В СПИК „Автотора“ прописано, что до июля 2021 года мы можем продолжать проект с BMW на прежних условиях. До истечения этого срока не только должен быть подписан СПИК по проекту, но и построен завод. Новые условия сотрудничества почти согласованы. В ближайшее время, наверное, выйдем в правительство для подготовки дополнения к имеющемуся у „Автотора“ СПИК», — сказал основатель «Автотора».

Из интервью Щербакова следует, что областные власти начали «переманивать» BMW на свою площадку до назначения Антона Алиханова главой региона. Тем не менее, Алиханов систематически поддерживал реализацию проекта на площадке областного правительства.

Как пояснили «Новому Калининграду» в «Автоторе», речь идет об инициативе областных властей, появившейся в 2013 году.