В Калининграде прошла серия одиночных пикетов против обнуления сроков Путина (фото)

В областном центре прошла серия одиночных пикетов против обнуления президентских сроков. Об этом в субботу, 21 марта, в своем Facebook сообщает калининградский активист Иван Лузин. Несколько человек стояли с плакатами «Путин делит Конституцию на ноль», «Нам не по пути» и др.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков Путина.
Фото Ивана Лузина
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