На двух сотрудниц областного правительства завели дело за взятку

На двух сотрудниц областного правительства завели дело за взятку
Виталий Невар / Новый Калининград
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Двух сотрудниц областного правительства подозревают в получении взятки. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в региональном СУ СК.

Преступление выявили представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. По версии правоохранителей, 40-летняя начальник отдела лицензирования областного министерства экономического развития, промышленности и торговли и её 35-летняя подчинённая получили взятку в размере 20 тысяч рублей. Деньги предназначались за помощь предпринимателю в получении лицензии на торговлю алкогольной продукцией.

В отношении сотрудниц областного правительства возбудили уголовное дело. Им предъявили обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По решению суда начальника отдела лицензирования до 20 мая поместили под домашний арест.

Следователи провели обыски на рабочих местах женщин, а также у них дома. «Изъята документация, компьютерная техника. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — отметили в региональном СУ СК. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей, чтобы установить дополнительные эпизоды преступной деятельности чиновников.

Полицейские просят сообщать о фактах, к которым могут быть причастны сотрудницы отдела лицензирования, по телефону 551-188 либо лично по адресу Калининград, Советский переулок, 8. Конфиденциальность гарантируется.



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