Глава представительства области в 2019 году продолжал получать больше 300 тыс. в месяц

Глава представительства области в 2019 году продолжал получать больше 300 тыс. в месяц
Глава представительства области в 2018 году Денис Салий / Новый Калининград
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Среднемесячная зарплата главы представительства Калининградской области при правительстве РФ Дениса Салия в 2019 году составила 303 тыс. руб. в месяц. Соответствующие данные опубликованы на сайте областного правительства.

В 2018 году средняя зарплата Салия составляла 312 тыс. в месяц. За три года к тому моменту ежемесячная зарплата главы представительства Калининградской области при Правительстве РФ выросла в три раза — со 101 до 312 тыс. руб.

В областном правительстве не смогли объяснить, чем был обусловлен значительный рост зарплаты Салия в 2017-2018 годах.

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