Опрос: мнения россиян об обнулении президентских сроков Путина разделились поровну

Почти у половины россиянин возникли чувства недоумения, возмущения и усталости из-за поправки в Конституцию РФ, которая позволит обнулить президентские сроки Владимира Путина. Результаты соответствующего опроса в пятницу, 27 марта, опубликовал «Левада-Центр».

В ходе исследования выяснилось, что 48% россиян одобряют поправку, которая позволит Путину участвовать в президентских выборах в 2024 году. Не одобряют это 47% опрошенных. С ответом затруднились 6%.

Опрос проведен 19–25 марта 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Напомним, ранее в марте 2020 года Госдума приняла пакет поправок в Конституцию. Одна из них предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы страны. В конце апреля должно было пройти всероссийское голосование, однако оно перенесено на неустановленную дату из-за распространение коронавируса.