Трамп считает, что Россия — далеко не самая масштабная проблема для США

Трамп считает, что Россия — далеко не самая масштабная проблема для США
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент США Дональд Трамп считает, что Россия — далеко не самая масштабная проблема для США на мировой арене. Об этом он заявил в понедельник, пишет «Интерфакс».

«Честно говоря, с другими странами у нас есть больше проблем — уже существующих или потенциальных, — нежели с Россией», — сказал он в интервью Fox News. И напомнил, что СССР во время Второй мировой войны, сражаясь вместе с США против гитлеровской Германии, понес колоссальные человеческие потери.

«Они были нашими партнерами. А теперь с Россией мы почему-то больше не хотим разговаривать, зато контактируем с Германией... Я не понимаю, как так получается, что с одними странами мы общаемся, а с другими — нет», — заявил президент США.

Трамп также сообщил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным борьбу с коронавирусом. «У России с этим тоже большие проблемы. Так что мы это обсудим», — сказал он.


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