Артур Крупин проиграл суд калининградским антимонопольщикам

Калининградский областной суд оставил в силе решение Ленинградского суда, который в свою очередь не стал отменять решение калининградского управления Федеральной антимонопольной службы о привлечении к ответственности главы комитета территориального развития и строительства городской администрации Артура Крупина. Соответствующее решение суда опубликовано в картотеке суда.



Ранее Крупина оштрафовали на 3 тыс. руб. за утверждение аукционной документации по разработке проекта планировки территории для транспортно-пересадочного узла «Брусничная», из которой потенциальный участник торгов не мог понять, какие именно нужно провести инженерные изыскания и какие должны быть предоставлены результаты.

Внимание антимонопольщиков на нарушение со стороны Крупина обратила городская прокуратура. Решение суда вступило в законную силу.