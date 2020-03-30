Артур Крупин проиграл суд калининградским антимонопольщикам

Артур Крупин проиграл суд калининградским антимонопольщикам
Артур Крупин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский областной суд оставил в силе решение Ленинградского суда, который в свою очередь не стал отменять решение калининградского управления Федеральной антимонопольной службы о привлечении к ответственности главы комитета территориального развития и строительства городской администрации Артура Крупина. Соответствующее решение суда опубликовано в картотеке суда.

Ранее Крупина оштрафовали на 3 тыс. руб. за утверждение аукционной документации по разработке проекта планировки территории для транспортно-пересадочного узла «Брусничная», из которой потенциальный участник торгов не мог понять, какие именно нужно провести инженерные изыскания и какие должны быть предоставлены результаты.

Внимание антимонопольщиков на нарушение со стороны Крупина обратила городская прокуратура. Решение суда вступило в законную силу.



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