Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ регионами





Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его регион пока не будет впускать граждан без прописки в Чеченской республике. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя заявление главы правительства России о недопустимости закрытия губернаторами административных границ регионов.

«Поэтому еще раз прошу все возникающие вопросы задавать Главе ЧР и оперативному штабу. Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в ЧР. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — написал Кадыров.

Ранее Мишустин заявил, обращаясь к главам субъектов федерации, что «не надо путать региональные полномочия с федеральными». «<...> На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию, — сказал Мишустин. — Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны».