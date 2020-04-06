В Госдуме рассказали о планах по запрету работы иностранных НКО в России

В Госдуме рассказали о планах по запрету работы иностранных НКО в России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений готовят законодательные меры по усилению контроля за некоммерческими организациями с иностранным финансированием, которые планируется принять до конца весенней сессии нижней палаты. Об этом сообщает ТАСС.

«Если говорить об НКО, получающих иностранное финансирование, то новые ограничительные меры находятся в стадии разработки. Они будут обнародованы позже. Скорее всего, они будут включать запрет на деятельность филиалов иностранных НКО. Также будет ужесточен контроль за использованием иностранных средств на неполитическую деятельность. Такие НКО по закону не являются иноагентами, так как не занимаются политической деятельностью», — цитирует ТАСС представителя агентства.

Среди готовящихся ограничений также предварительное согласование Минюстом всех образовательных программ НКО, получающих деньги из-за рубежа.



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