Названа сумма, потраченная на четыре музейных комплекса, включая калининградский

По итогам 2019 года общие расходы на строительство театрально-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Севастополе, Калининграде и Кемерово фонд «Национальное культурное наследие» потратил 8,5 млрд руб. Еще 488 млн руб. ушло на текущую деятельность фонда. Такие данные содержатся в отчете фонда за 2019 года, опубликованном на сайте Минюста РФ.



Данные по расходам на конкретные объекты в отчете не раскрываются.

В 2018 году на строительство комплексов было потрачено 712 млн руб. Еще 99 млн руб. ушло на обеспечение деятельности фонда.

Как сообщалось ранее, контракты на строительство культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке и Калининграде, которые начал «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко. Стройка всех четырех объектов в разных городах оцениваются в 120 млрд руб. Деньги на строительство выделит «Роснефтегаз», контролирующий «Роснефть» и 10,97% «Газпрома». В качестве заказчика выступает фонд «Национальное культурное наследие».

Отметим, строительство объекта в Калининграде началось значительно раньше, чем областные власти выдали разрешение.