Названа сумма, потраченная на четыре музейных комплекса, включая калининградский

Названа сумма, потраченная на четыре музейных комплекса, включая калининградский
Изображение предоставлено пресс-службой областного правительства
Все новости по теме: Музейный квартал

По итогам 2019 года общие расходы на строительство театрально-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Севастополе, Калининграде и Кемерово фонд «Национальное культурное наследие» потратил 8,5 млрд руб. Еще 488 млн руб. ушло на текущую деятельность фонда. Такие данные содержатся в отчете фонда за 2019 года, опубликованном на сайте Минюста РФ.

Данные по расходам на конкретные объекты в отчете не раскрываются.

В 2018 году на строительство комплексов было потрачено 712 млн руб. Еще 99 млн руб. ушло на обеспечение деятельности фонда.

Как сообщалось ранее, контракты на строительство культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке и Калининграде, которые начал «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко. Стройка всех четырех объектов в разных городах оцениваются в 120 млрд руб. Деньги на строительство выделит «Роснефтегаз», контролирующий «Роснефть» и 10,97% «Газпрома». В качестве заказчика выступает фонд «Национальное культурное наследие».

Отметим, строительство объекта в Калининграде началось значительно раньше, чем областные власти выдали разрешение.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter