Областные власти лишают себя полномочий по госветнадзору

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес в облдуму законопроект, предполагающий лишение региональных властей полномочий по государственному ветеринарному надзору. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента.
В частности предлагается из уставного закона «О правительстве Калининградской области» исключить пункт, наделяющий исполнительную власть полномочием по осуществлению на территории Калининградской области регионального ветнадзора.
«01.01.2020 вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 447-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного надзора“, которым исключено полномочие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора», — объясняется необходимость изменений в пояснительной записке законопроекта.
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