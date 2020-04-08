Мишустин включил Алиханова в комиссию по инновационному развитию России

Губернатора Калининградской области Антона Алиханова включили в правительственную комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте федерального кабмина.

Кроме Алиханова в списке числятся главы Москвы, Тульской, Томской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской областей и Республики Татарстан. В комиссию входят также федеральные чиновники, руководители госструктур и крупных компаний, в том числе «Яндекс» и «Мэйл.Ру». Предыдущий состав комиссии был утвержден 2018 году.

Согласно информации на сайте Правительства РФ, эта комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций в целях выработки государственной политики в области модернизации экономики и инновационного развития страны.