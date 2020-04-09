Путин: Россия в 2019-м перевыполнила план по продаже оружия

Путин: Россия в 2019-м перевыполнила план по продаже оружия
Виталий Невар / Новый Калининград
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Итоги военно-технического сотрудничества России в 2019 году превзошли ожидания: план был перевыполнен на 2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

«Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жесткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно», — сказал Путин, уточнив, что «мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на 2%». За рубеж было поставлено военной техники на сумму свыше двух миллиардов долларов, отметил президент.

Портфель заказов РФ в сфере ВТС превышает $55 млрд, сообщил Путин. В числе партнеров — около ста стран мира.

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