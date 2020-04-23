Уволился директор «Балтберегозащиты»

Экс-глава Калининградского морского рыбного порта Игорь Разинкин проработал в должности главы «Балтберегозащиты» всего 4 месяца и покинул занимаемый пост. Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ.
В реестре нет данных о новом директоре госпредприятия. Исполнять обязанности директора назначен Евгений Бурнашов, который долгое время работает в «Балтберегозащите».
Главой порта Разинкин работал с мая 2016 года. До этого он был совладельцем мурманской фирмы «Баренц-Трейд», а также числился в Мурманске в качестве индивидуального предпринимателя.Его предшественник Роман Трофименко покинул пост директора госучреждения Калининградской области «Балтберегозащита» 11 ноября. Он возглавлял «Балтберегозащиту» с 2015 года.
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