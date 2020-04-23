Уволился директор «Балтберегозащиты»

Уволился директор «Балтберегозащиты»
Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

Экс-глава Калининградского морского рыбного порта Игорь Разинкин проработал в должности главы «Балтберегозащиты» всего 4 месяца и покинул занимаемый пост. Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ.

В реестре нет данных о новом директоре госпредприятия. Исполнять обязанности директора назначен Евгений Бурнашов, который долгое время работает в «Балтберегозащите».

Главой порта Разинкин работал с мая 2016 года. До этого он был совладельцем мурманской фирмы «Баренц-Трейд», а также числился в Мурманске в качестве индивидуального предпринимателя.

Его предшественник Роман Трофименко покинул пост директора госучреждения Калининградской области «Балтберегозащита» 11 ноября. Он возглавлял «Балтберегозащиту» с 2015 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter