Уволился директор «Балтберегозащиты»

Экс-глава Калининградского морского рыбного порта Игорь Разинкин проработал в должности главы «Балтберегозащиты» всего 4 месяца и покинул занимаемый пост. Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ.



В реестре нет данных о новом директоре госпредприятия. Исполнять обязанности директора назначен Евгений Бурнашов, который долгое время работает в «Балтберегозащите».

Главой порта Разинкин работал с мая 2016 года. До этого он был совладельцем мурманской фирмы «Баренц-Трейд», а также числился в Мурманске в качестве индивидуального предпринимателя.