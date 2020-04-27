Покупателем «Янтарного сказа» оказалась «гражданская жена» экс-вице-премьера Гольдмана

Предприниматель Марина Пузыня, которая решила выкупить акционерное общество «Янтарный сказ» у государства за 299 млн руб., является «гражданской женой» (то есть не состоящей в официально оформленном браке) экс-вице-премьера областного правительства Гарри Гольдмана. Об этом «Новому Калининграду» сообщили два человека, знакомые с Гольдманом и Пузыней. Также это подтверждается информацией из соцсетей семьи Гольдмана.



Федеральные власти пытались приватизировать «Янтарный сказ» с 2015 года. Тогда его планировалось продать за 734 млн руб.

Марина Пузыня помимо прочего является бизнес-партнером ресторатора Владимира Кацмана в компании «Калининградская пресса». Также она является совладельцем компании «Рускомресурс», которой руководит экс-глава «Калининградтеплосети» Эдуард Куровский.

Гарри Гольдман не ответил на вопрос «Нового Калининграда».



Сейчас основная деятельность «Янтарного сказа», расположенного по ул. К. Маркса в Калининграде, — «сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, реализация печатной продукции». Ранее «Янтарный сказ» был крупнейшей типографией в Калининградской области. В настоящее время часть помещений сдаётся под рестораны и магазины.