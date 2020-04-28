Польша заявила о намерении арестовать активы «Северного потока-2»

Польша заявила о намерении арестовать активы «Северного потока-2»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Польша готова добиваться ареста активов российского «Северного потока-2», если «Газпром» не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту. Об этом заявил заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью порталу Wprost, пишет Газета.ru.

По словам политика, все европейские ресурсы «Газпрома» можно использовать для взыскания долга в $1,43 млрд с российской стороны. В частности, следует арестовать акции компаний «Северный поток» и «Северный поток-2», что помешает строительству второй ветки газопровода, отметил Ковальский.

Как пишет издание, ранее Стокгольмский арбитражный суд изменил формулу образования цены на покупку Польшей российского газа с 1 января 2014 года. Это указывает на наличие разницы, которая должна быть возвращена «Газпромом».

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в республику 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на топливо по нему завышенной.

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