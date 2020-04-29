ФАС выявила сговор между властями и застройщиком школы на Аксакова

ФАС выявила сговор между властями и застройщиком школы на Аксакова
Виталий Невар / Новый Калининград
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Федеральная антимонопольная служба сочла, что администрация Калининграда и подрядчик школы на Аксакова вступили в антиконкурентный сговор при проведении торгов на определение подрядчика по строительству школы. Об этом сообщается на сайте службы.

«Было установлено, что ООО „ЯнтарьСервисБалтик“ заключило соглашение с МКУ „Управление капитального строительства“ городского округа „Город Калининград“. Нарушив п.1. ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции, заказчик и участник торгов заключили соглашение, ограничившее конкуренцию на закупке по строительству школы в Калининграде», — отмечают в ФАС.

Как пояснили «Новому Калининграду» в ведомстве, теперь на участников сговора могут быть наложены штрафы и материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.

Антимонопольное дело было возбуждено в июле 2019 года.

Напомним, что контракт на строительство школы на ул. Аксакова в областном стоимостью 1,3 млрд руб. был заключен с городской администрацией. Школа должна открыться 1 сентября 2019 года. В марте стало известно, что областное управление ФАС сочло неоднозначными действия городских властей при определении подрядчика для строительства учебного заведения.

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