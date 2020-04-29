ФАС выявила сговор между властями и застройщиком школы на Аксакова

Федеральная антимонопольная служба сочла, что администрация Калининграда и подрядчик школы на Аксакова вступили в антиконкурентный сговор при проведении торгов на определение подрядчика по строительству школы. Об этом сообщается на сайте службы.



«Было установлено, что ООО „ЯнтарьСервисБалтик“ заключило соглашение с МКУ „Управление капитального строительства“ городского округа „Город Калининград“. Нарушив п.1. ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции, заказчик и участник торгов заключили соглашение, ограничившее конкуренцию на закупке по строительству школы в Калининграде», — отмечают в ФАС.

Как пояснили «Новому Калининграду» в ведомстве, теперь на участников сговора могут быть наложены штрафы и материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.

Антимонопольное дело было возбуждено в июле 2019 года.