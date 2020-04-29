Еврокомиссия занялась расследованием нарушения принципа независимости судов Польши

Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений европейских норм в сфере независимости судебной системы Польши. Об этом сообщает ТАСС.

«Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушения в отношении Польши в связи со вступившим в силу 14 февраля 2020 года законом, который внёс изменения в порядок исполнения обязанностей судьями. Еврокомиссия считает, что новый дисциплинарный режим в отношении судей может быть использован для оказания политического давления на судебную систему», — заявила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова на ежедневном видео-брифинге.

Она добавила, что такое решение «не стало сюрпризом ни для кого, поскольку Еврокомиссия уже информировала Польшу о своей озабоченности по поводу этого законопроекта».

Ранее в соседней республике по инициативе правящей партии «Закон и справедливость» был принят законопроект о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлёк за собой акции протеста и критику со стороны Еврокомиссии. Суть реформы, в частности, заключается во введении дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут помешать или существенно затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера.

Оппозиция назвала эту инициативу «репрессивным правом». В партии власти считают, что реформа необходима и поддерживается обществом, которое «ждёт прекращения хаоса и беспорядка в судах».