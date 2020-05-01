«Это ерунда»: в Кремле отрицают, что Мишустин может не вернуть себе кресло премьера

В Кремле прокомментировали публикации о том, что Михаил Мишустин может не вернуть себе премьерские полномочия после выздоровления от коронавируса COVID-19. «Это ерунда»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».

Напомним, накануне Мишустин в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным сообщил о своем заражении коронавирусом. Всех, кто в последнее время контактировал с ним, дополнительно проверят на коронавирус. И. о. председателя правительства Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова.