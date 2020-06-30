Памфилова обвинила в деградации «Голос», заявивший о нарушениях на голосовании

Памфилова обвинила в деградации «Голос», заявивший о нарушениях на голосовании
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В ответ на заявление движения в защиту прав избирателей «Голос» о нарушениях на голосовании по Конституции председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что организация деградировала и стала токсичной. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным «Голоса», на участках наблюдателям и даже некоторым членам комиссий не дают изучить документы, отказываются выдавать копии актов, не разрешают следить за надомным голосованием, вести фото- и видеосъемку, пытаются удалить с участка. «Особое беспокойство вызывают сообщения о том, что такие действия принимаются целенаправленно, согласно директивам вышестоящих территориальных комиссий» — отмечают в движении.

В свою очередь Памфилова заявила журналистам, что деятельность движения, которое было призвано бороться за чистоту избирательного процесса, больше не отвечает заявленным целям.

«В свое время, когда я была уполномоченным по правам человека, мы ценили многие вещи по соблюдению прав человека на выборах, что делал „Голос“. Гранты им выдавали от государства, чтобы они могли обучать наблюдателей, мы были заинтересованы (в их работе — ИФ)», — отметила глава ЦИК.

Однако теперь, по ее словам, «Голос» занимается постановкой нарушений в ходе голосования по поправкам в конституцию. Движение «деградировало» и «переходит в разряд токсичных», отметила Памфилова.

Как уточняет информагентство, в ЦИК 30 июня показали ролик, снятый на мобильный телефон. На нем молодой человек, представившийся экспертом «Голоса» Алексеем Ивановым, записывает видео на фоне уличного избирательного участка (как он утверждает, в Подмосковье), отмечая ряд нарушений и отсутствие полиции. Как только съемка заканчивается, находившиеся на участке люди собирают столы и палатку и уходят.

В «Голосе» отрицают причастность к продемонстрированному в ЦИКе видео. «Список координаторов есть на сайте „Голоса“. Никакого Алексея Иванова среди них нет», — сказал «Интерфаксу» эксперт движения Василий Вайсенберг.

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