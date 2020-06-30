Кадыров: «Мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом»

Владимира Путина надо назначить пожизненным президентом Российской Федерации. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет «Интерфакс».
«Самое важное, я всегда говорю — мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера мирового масштаба. Мы должны гордиться этим», — сказал Кадыров на заседании оперативного штаба республики по коронавирусу.
Также Кадыров призвал жителей Чечни не игнорировать голосование по конституции.
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