В Советске избиратель попытался унести с собой бюллетень. Члены УИК вызвали полицию

В Советске на УИК №570 избиратель пытался унести с собой бюллетень. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», члены комиссии вызвали полицию.



По словам председателя УИК Елены Николаевой, мужчина пришёл в пункт голосования вместе с супругой. Женщина опустила бюллетень в урну, в то время как её муж направился к выходу. Николаева высказала предположение, что житель города собирался бросить бюллетень в урну в другом пункте голосования. В этом случае все бюллетени в ней после изъятия могли бы быть не засчитаны.

В областной избирательной комиссии корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что не получали информации об инциденте в Советске.