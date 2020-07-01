В Советске избиратель попытался унести с собой бюллетень. Члены УИК вызвали полицию

В Советске избиратель попытался унести с собой бюллетень. Члены УИК вызвали полицию
Екатерина Медведева / Новый Калининград
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В Советске на УИК №570 избиратель пытался унести с собой бюллетень. Как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», члены комиссии вызвали полицию.

По словам председателя УИК Елены Николаевой, мужчина пришёл в пункт голосования вместе с супругой. Женщина опустила бюллетень в урну, в то время как её муж направился к выходу. Николаева высказала предположение, что житель города собирался бросить бюллетень в урну в другом пункте голосования. В этом случае все бюллетени в ней после изъятия могли бы быть не засчитаны.

В областной избирательной комиссии корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что не получали информации об инциденте в Советске.

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