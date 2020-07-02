Обнародованы данные по голосованию в Калининградской области

В Калининградской области большинство голосующих одобрили внесение поправок в Конституцию РФ. Самый низкий процент одобрения оказался в Калининграде, самый высокий — в Мамоново, свидетельствуют данные ГАС «Выборы».

По официальным данным, в регионе обработано более 99% бюллетеней. Всего их выдано 465 476, то есть явка составила более 56%. При этом 3 851 бюллетень признан недействительным. За внесение поправок проголосовали 72,15%, против — 27,02%.

Самый низкий процент одобрения оказался в Балтийском городском округе («за» — 63,4 %) и в областном центре: в Ленинградском районе «за» проголосовали 65,44%, в Московском — 68,61%, в Центральном — 65,29%. В целом, каждый третий житель Калининграда (около 33%) проголосовал «против». При этом явка в областном центре составила почти 41%.

Самый высокий процент одобрения поправок оказался в Мамоново («за» — 85,73%, явка — 72,28%), Советске («за» — 85,69%, явка — 78,71%) и Янтарном («за» — 80,01%, явка — 81,49%).

По данным «Коммерсанта», большинство россиян также поддержали внесение изменений в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,26%. Обработано 99,96% протоколов.