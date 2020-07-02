Социологи: почти половина россиян высказывалась против обнуления сроков Путина

Социологи: почти половина россиян высказывалась против обнуления сроков Путина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Если бы в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие все россияне, то его результаты были бы иными. Это следует из итогов опроса «Левада-Центра», опубликованных в четверг, 2 июля.

Согласно исследованию, которое проводилось в конце июня, в голосовании не намерены были участвовать 50% опрошенных. При этом из числа всех опрошенных 44% заявили, что они против поправки об обнулении президентских сроков нынешнего главы страны. За обнуление выступили 52%. Затруднились с ответом 4%.

Опрос проведен 27 — 28 июня по репрезентативной выборке населения России объемом 1622 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним, официальная явка в России по итогам голосования составила 65%. За пакет поправок, среди которых было обнуление президентских сроков, проголосовали 78%.

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