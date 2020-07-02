Шпилькин: на «референдуме» в Калининградской области была 71 тыс. «аномальных» голосов

Физик Сергей Шпилькин, с 2007 года занимающийся анализом российской электоральной статистики, обнаружил в Калининградской области 71 тысячу «аномальных» голосов, поданных за внесение изменений в Конституцию. Данные по аномальным голосам по всем российским регионам он опубликовал у себя на странице в «Фейсбуке».



Если вычесть из официальных результатов «аномальные» голоса, то результат «за» поправки будет в области не 72, а 66%.

В целом по России Шпилькин счел «аномальными» 22,4 млн голосов за поправки. Скорректированный с учетом их вычета результат «за» составил 65% (предварительный официальный результат на момент подсчетов — 78%).

Физик Шпилькин делает предположения об аномалиях в голосовании на основании отклонений от нормального распределения (на графике похоже на колокол). «Аномальные» голоса, по мнению Шпилькина, могут свидетельствовать о фальсификациях в процессе волеизъявления граждан.





Источник: Сергей Шпилькин.