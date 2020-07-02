Концессионер калининградской мусоросортировки договорился о кредите в более 2 млрд

Концессионер калининградской мусоросортировки договорился о кредите в более 2 млрд
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сбербанк готов профинансировать строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТБО в Калининградской области в рамках концессии. Согласованная сумма кредита составляет более 2 млрд руб., а общая стоимость проекта — порядка 3 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Как пояснили «Новому Калининграду» в банке, на данный момент кредитный договор не заключен. Сделка запланирована на середину июля.

Ранее областные власти заключили концессионное соглашение на строительство полигона для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов с компанией «Сибинвестстрой» из Югры. Согласно документу, концессионер обязуется подготовить проектно-сметную документацию на строительство комплекса, построить и ввести его, а также содержать, ремонтировать и эксплуатировать его на протяжении 25 лет. Половину всех твердых коммунальных отходов, поступающих на объект, планируется отправлять на утилизацию.

Ранее проект оценивался в 2,3 млрд руб.

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