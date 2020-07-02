Путин сказал «спасибо» после голосования по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны, одобривших поправки в Конституцию. Об этом он заявил на заседании российского организационного комитета «Победа», пишет в четверг, 2 июля, «Коммерсант».

«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, — цитирует издание Путина. — Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие».

За поправки в Конституцию проголосовали 77,93%, против высказались 21,26%.Общероссийская явка составила почти 65%. Одна из поправок предполагает обнуление президентских сроков действующего главы страны.