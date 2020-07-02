Депутаты решили не вводить своих запретов на продажу алкоголя для общепита в жилых домах

Депутаты решили не вводить своих запретов на продажу алкоголя для общепита в жилых домах
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Бизнес

Комитет по экономической политике облдумы поддержал законопроект об установлении запрета на продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах, по нижней планке площади зала. Федеральный закон запрещает продавать алкоголь в кафе площадью менее 20 кв.м, но регионы могут ужесточить требования по площади и увеличить минимальную разрешенную площадь. Такое решение было принято на заседании комитета в четверг, 2 июля.

Как пояснил глава комитета по экономполитике Александр Никулин, в Калининградской области очень много точек общепита в небольших помещениях, расположенных в жилых домах, и дополнительные требования к бизнесу были бы избыточны.

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