Депутаты решили не вводить своих запретов на продажу алкоголя для общепита в жилых домах

Комитет по экономической политике облдумы поддержал законопроект об установлении запрета на продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах, по нижней планке площади зала. Федеральный закон запрещает продавать алкоголь в кафе площадью менее 20 кв.м, но регионы могут ужесточить требования по площади и увеличить минимальную разрешенную площадь. Такое решение было принято на заседании комитета в четверг, 2 июля.



Как пояснил глава комитета по экономполитике Александр Никулин, в Калининградской области очень много точек общепита в небольших помещениях, расположенных в жилых домах, и дополнительные требования к бизнесу были бы избыточны.