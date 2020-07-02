Власти объяснили исключение глав ассоциации переработчиков из экологического совета





Главу регионального союза переработчиков отходов Святослава Лавриненко и председателя правления союза Марка Балановского исключили из состава экологического совета при региональном правительстве по причине их «крайне низкой активности и неэффективности». Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В интервью радио «Балтик Плюс» министр экологии Олег Ступин заявил, что из состава совета исключили всех, кто не является экологом или не руководит экологическими предприятиями. Как отметил Ступин, все, что связано с отходами, планируется перенести в комиссию при губернаторе по рецикловой экономике. «Более того, у господина Лавриненко были серьезные нарушения, связанные с получением гранта. Человек получает государственные деньги и относится к этому халатно. Такого не должно быть», — отметил министр.

Ранее Лавриненко сообщил о неожиданном исключении его с Балановским из состава совета и связал это с личной антипатией со стороны Ступина. Последний состав совета был сформирован в декабре 2019 года.

«Мы получили оповещение о том, что будет проводиться, просим подтвердить участие. Получали письма о переносе, подтвердили свое участие, готовили доклады. И вот секретарь совета позвонила и говорит: не приходите, вы исключены. Я спросил: а какие основания, пришли что-нибудь почитать, посмотреть. Вчера получил письмо министра Олега Ступина», — рассказывал Лавриненко.