Жителям Абхазии пообещали упростить порядок получения гражданства РФ

Вопрос приобретения жителями Абхазии гражданства России в упрощенном порядке будет решен до конца года. Об этом сообщил глава республики Аслан Бжания, пишет «Интерфакс».

«Этот пункт договора между нашими странами должен быть реализован. Прошло уже более пяти лет после подписания договора с Россией о дружбе и стратегическом партнерстве, но в этом ключе пока еще ничего не сделано», — сказал он и уточнил, что процедура упрощенного получения гражданства РФ абхазцами будет реализована в течение полугода.

По данным российского посольства в Абхазии, в республике в настоящее время проживает около 140 тыс. граждан России.

Предоставление российского гражданства гражданам республики было прекращено после признания независимости Абхазии Российской Федерацией в 2008 году.

По данным последней переписи населения, всего в Абхазии проживает 245 246 человек.