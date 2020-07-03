Путин заявил, что в России не будет дискриминации по сексуальной ориентации

Путин заявил, что в России не будет дискриминации по сексуальной ориентации
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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В России никогда не было и не будет дискриминации по расовому признаку или сексуальной ориентации, несмотря на поправку в Конституцию РФ о традиционных семейных ценностях. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«У нас позиция понятная, я считаю и много раз об этом говорил, хочу ещё раз подчеркнуть — в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда такого в России не было и не будет никогда», — сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Он напомнил, что в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. «Ну и что? Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо. Вот мы против чего», — пояснил Путин.

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