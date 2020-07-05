Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР
Виталий Невар / Новый Калининград

Право выхода республик из Советского Союза было «миной замедленного действия». Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС. Россия, по его мнению, должна избежать подобных ошибок.

«Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза», — цитирует агентство Путина. Президент также отметил, что норма о праве выхода республик из состава СССР повторялась и в советских конституциях 1924, 1936 и 1977 года.

По мнению Путина, принятые к действующей Конституции поправки позволят укрепить государственность и создать «условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед».

Голосование по поправкам завершилось 1 июля. За них проголосовали 77,93%, против высказались 21,26%. Такие данные сообщил ЦИК России по результатам обработки более 99,9% протоколов. Общероссийская явка составила почти 65%.

4 июля поправки к Конституции вступили в силу.

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