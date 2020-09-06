МИД Литвы заявил о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия в отношении Белоруссии

Бездействие в отношении Белоруссии приводит к потере внешнеполитического авторитета Евросоюза. Как сообщает РБК, об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.



Европейские страны должны поддерживать демократические движения в Белоруссии, оказывать им «конкретную помощь» и активнее противодействовать влиянию Москвы на Минск, уверен чиновник.

«Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств», — заявил литовский министр.

Также Линкявичус высказался за введение дополнительных санкций против России на фоне продолжающихся протестов в Белоруссии. При этом он отметил, что сейчас Евросоюз «лучше понимает Россию», чем десять лет назад.