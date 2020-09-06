МИД Литвы заявил о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия в отношении Белоруссии

МИД Литвы заявил о подрыве доверия к ЕС из-за бездействия в отношении Белоруссии
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Выборы и протесты в Белоруссии летом 2020 года

Бездействие в отношении Белоруссии приводит к потере внешнеполитического авторитета Евросоюза. Как сообщает РБК, об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

Европейские страны должны поддерживать демократические движения в Белоруссии, оказывать им «конкретную помощь» и активнее противодействовать влиянию Москвы на Минск, уверен чиновник.

«Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств», — заявил литовский министр.

Также Линкявичус высказался за введение дополнительных санкций против России на фоне продолжающихся протестов в Белоруссии. При этом он отметил, что сейчас Евросоюз «лучше понимает Россию», чем десять лет назад.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter