В калининградский суд подали 12 исков к фонду, строящему музейный центр на Острове

В течение августа в Ленинградский районный суд поступило 12 исков о взыскании задолженности по выплате зарплаты к фонду «Национальное культурное наследие», который является заказчиком строительства культурно-музейного центра на острове Октябрьском. Соответствующие данные отражены в картотеке суда.



Как пишет издание «Медуза», в июне фонд сократил более 80% своих сотрудников из-за снижения финансирования со стороны единственного спонсора — «Роснефтегаза». Всего уволили 128 человек.

Проблемы фонда отразились на сроках сдачи первого объекта фонда в Калининграде, написали учредителям фонда — в Большой театр, Третьяковскую галерею, Эрмитаж и Мариинский театр — сотрудники калининградского отделения фонда, сообщает «Медуза».

Глава фонда признала факт сокращений и наличие задолженности перед сотрудниками.

В Калининградской области у фонда есть собственный филиал, он зарегистрирован на Московском проспекте, 244.

Активные работы начались на строительной площадке центра на Острове весной 2019 года.