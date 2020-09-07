В калининградский суд подали 12 исков к фонду, строящему музейный центр на Острове

В калининградский суд подали 12 исков к фонду, строящему музейный центр на Острове
Изображение предоставлено пресс-службой областного правительства
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В течение августа в Ленинградский районный суд поступило 12 исков о взыскании задолженности по выплате зарплаты к фонду «Национальное культурное наследие», который является заказчиком строительства культурно-музейного центра на острове Октябрьском. Соответствующие данные отражены в картотеке суда.

Как пишет издание «Медуза», в июне фонд сократил более 80% своих сотрудников из-за снижения финансирования со стороны единственного спонсора — «Роснефтегаза». Всего уволили 128 человек.

Проблемы фонда отразились на сроках сдачи первого объекта фонда в Калининграде, написали учредителям фонда — в Большой театр, Третьяковскую галерею, Эрмитаж и Мариинский театр — сотрудники калининградского отделения фонда, сообщает «Медуза».

Глава фонда признала факт сокращений и наличие задолженности перед сотрудниками. 

В Калининградской области у фонда есть собственный филиал, он зарегистрирован на Московском проспекте, 244.

Активные работы начались на строительной площадке центра на Острове весной 2019 года.

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