Белоруссия объявила о подготовке к переброске нефтепотоков из Литвы в порты РФ

Белоруссия объявила о подготовке к переброске нефтепотоков из Литвы в порты РФ
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Госконцерн «Белнефтехим» заявил о начале подготовки к переброске экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Александра Тищенко.

«О переброске нефтепотоков могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи и необходимые контакты. Детализация будет доступна по их итогам», — цитирует издание Тищенко.

Напомним, возможность переброски перевалки нефтепродуктов из Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров РФ и Белоруссии на прошлой неделе.

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