Белоруссия объявила о подготовке к переброске нефтепотоков из Литвы в порты РФ

Госконцерн «Белнефтехим» заявил о начале подготовки к переброске экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Александра Тищенко.

«О переброске нефтепотоков могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи и необходимые контакты. Детализация будет доступна по их итогам», — цитирует издание Тищенко.

Напомним, возможность переброски перевалки нефтепродуктов из Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу, обсуждалась на переговорах премьеров РФ и Белоруссии на прошлой неделе.