В России хотят увеличить в 10 раз штрафы за разглашение служебной тайны

В России готов законопроект об ужесточении административной ответственности за разглашение служебной и профессиональной тайны, предусматривающий увеличение штрафов для граждан и должностных лиц в 10 раз. Об этом сообщил ТАСС один из авторов документа, первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

И хотя законопроект пока не внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу. «Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат»,— сказал Вяткин.