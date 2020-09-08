СМИ: белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали при попытке пересечь границу

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Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержали на границе с Украиной. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил телеканал «Беларусь-1» в своем Telegram-канале.

«Члены координационного совета по захвату власти Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — сказано в сообщении.

Сообщается также, что Колесникова, Кравцов и Родненков прорывались «силой» через границу с Украиной.

При этом, как утверждает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии, Колесникова все же пересекла границу, пишет «Интерфакс». 

Накануне утром издание Tut.by со ссылкой на очевидца сообщало, что неизвесные люди в масках похители Колесникову.


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