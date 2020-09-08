Лукашенко: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия»

Лукашенко: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия»
Александр Лукашенко. Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Выборы и протесты в Белоруссии летом 2020 года

Если Республика Беларусь «рухнет», то же самое в скором времени случится и с Россией. Такое мнение озвучил президент Белоруссии Александр в интервью российским СМИ, пишет РБК.

«Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — заявил он.

По словам Лукашенко, если власти России думают, что им удастся справиться с оппозиционными протестами, то они ошибаются. Ведь ни у кого нет возможности блокировать Telegram-каналы, которые, как считает президент Белоруссии, связаны с акциями протеста и оппозицией в разных странах.

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