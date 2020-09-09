Прямой линии с Путиным в этом году не будет

Прямой линии с Путиным в этом году не будет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Прямой линии с президентом Владимиром Путиным в этом году не будет. Ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента в декабре. Об этом в среду, 9 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По мнению Пескова, в силу сложившихся в нынешнем году условий «президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». «Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — цитирует его ТАСС.

В последний раз Путин общался с россиянами в формате прямой линии в июне 2019 года, напоминает агентство. А впервые такая программа вышла в эфир в 2001 году и проводилась ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов.

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