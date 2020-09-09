Польша предложила Германии замену «Северного потока-2»

Польша готова предложить Германии использовать строящийся газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока-2» сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.



Варшава планирует запустить Baltic Pipe мощностью до 8 млрд кубометров газа в год из Норвегии к 2022 году. Российский «Северный поток-2» к настоящему времени почти достроен, но завершению проекта угрожают санкции США. Ряд политиков в Германии высказались за остановку строительства российского газопровода в связи с возможным отравлением Алексея Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку-2» в связи с этим пока не принято.

Эксперты отмечают, что равноценно заметить «Северный поток-2» газопроводом Baltic Pipe не получится. Пропускная способность По Baltic Pipe в разы меньше российского газопровода.