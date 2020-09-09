Кропоткин: люди хотят иметь отношение к избранию мэра, но избираются только депутаты

Кропоткин: люди хотят иметь отношение к избранию мэра, но избираются только депутаты
Андрей Кропоткин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава горсовета Калининграда Андрей Кропоткин объяснил изменение схемы назначения главы Калининграда удачной практикой работы института сити-менеджера, когда им являлся Феликс Лапин и желанием удовлетворить потребность калининградцев участвовать в выборах главы города. Об этом он заявил в среду, 9 сентября, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Посмотрев практику, что на протяжении последних 5 лет, где представительные функции, глава города-председатель были в законодательном русле, а исполнительная власть — это операционная работа. Помните, как у нас была такая схема, когда был Феликс Феликсович Лапин и глава города Александр Ярошук. Абсолютно рабочая система. И я считаю, что это правильно. И самое главное, что люди не будут путаться, потому что есть определенный диссонанс. Люди хотят иметь отношение к выборам главы. А единственные, кто выбираются населением, это депутаты. И выбирать среди депутатов было правильно и логично», — сказал Кропоткин.

Ранее комитет по законодательству облдумы поддержал инициативу депутатов-единороссов о назначении главы Калининграда по той же схеме, что и в остальных муниципалитетах, когда глава избирается из числа депутатов и по сути является председателем горсовета. Операционной работой же занимается нанятый по конкурсу глава администрации города.

Как пояснил Кропоткин, новая схема должна вступить в силу после окончания действия контракта у нынешнего главы города Алексея Силанова.

Отметим, что сейчас в Калининграде прямых выборов главы города в Калининграде нет. Предложенная в облдуме схема также их не вводит. Фактически главой Калининграда будет называть председатель горсовета, избранный из числа депутатов.


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