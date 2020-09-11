Финансирование спортивного центра в Филинской бухте увеличивают до 10 млрд

Минспорта РФ разработало проект постановления о изменении параметров финансирования проекта строительства детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте и сроков ввода его в эксплуатацию. Соответствующий проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru.



Как видно из проекта постановления, финансирование проекта планируется увеличить с 5 до 9,9 млрд руб. и добавить вторую очередь центра площадью 49,3 тыс. кв.м. (ранее запланированная первая очередь проекта имеет проектную площадь 39,3 тыс. кв.м.).

Срок ввода в эксплуатацию первой очереди сдвигается. Если ранее ее запуск планировался на 2022 год, то теперь он переносится на 2023 год. Вторую очередь планируют вводить в 2024 году.



В 2021-2024 годах ежегодно планируется осваивать на строительстве объекта по 2-2,5 млрд руб. В проекте постановления есть оговорка, что фактическое выделение средств будет зависеть от федерального бюджета соответствующих лет.