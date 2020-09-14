Москва договорилась с Минском о выделении Белоруссии кредита в $1,5 млрд

Москва договорилась с Минском о выделении Белоруссии кредита в $1,5 млрд
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Россия исполнит договоренность с Минском о предоставлении кредита в размере $1,5 млрд. Об этом сообщает информагентство РБК, ведущее трансляцию встречи.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд, и мы эту договоренность исполним», — сказал российский президент, уточнив, что вопрос прорабатывают министерства финансов двух стран.

Путин отметил, что не случайно упомянул информацию о кредите. «Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках», — пояснил он.

Также Путин в очередной раз подчеркнул, что сложившейся в стране ситуации белорусы должны разбираться сами, без каких-либо советов из-за рубежа. «Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу», — сказал он.

«Экономика лежит в основе всего. И мы всегда придерживались этой линии. А эти события показали, надо теснее держаться с нашим братом», — ответил на слова Путина Лукашенко.

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