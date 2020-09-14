Толмачев: я предлагал Алиханову сделать из Дома Советов библиотеку

Толмачев: я предлагал Алиханову сделать из Дома Советов библиотеку
Андрей Толмачев. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Корпорация развития Калининградской области

Глава Корпорации правительства Калининградской области Андрей Толмачев предлагал губернатору Антону Алиханову переоборудовать Дом Советов под библиотеку. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда в Калининграде» заявил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

По его словам, ему нравится «интересный проект» библиотеки в Минске, поэтому он решил выступить с таким предложением. Реплика была высказана в ходе ответа на вопрос о судьбе Дома Советов.

«Я Антону Андреевичу [Алиханову] вообще предлагал, давайте, из Дома Советов библиотеку сделаем. Тоже интересный проект такой, как в Минске. Знаете, красивая библиотека стоит», — сказал Толмачев.

По его словам, сейчас корпорация ведет переговоры с разными региональными и федеральным инвесторами, которые бы хотели вложить деньги в «пересборку» здания в обмен на возможность застроить прилежащую территорию, а также готовит презентацию для Антона Алиханова о застройке территории. При этом Толмачев сообщил, что высотная застройка вокруг здания не получится, но власти рассчитывают что вокруг Дома Советов будут «скверы и парковая зону по большей степени».

Ранее губернатор Антона Алиханов неоднократно заявлял о планах по переводу областного правительства в Дом Советов. В августе стало известно о необходимости «серьезного демонтажа» здания после выкупа его за счет средств областного бюджета.

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