В Кремле пообещали убрать резерв силовиков от границ Белоруссии

Резерв российских силовых структур, созданный около границы с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Такая договоренность достигнута на встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.



«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — отметил он.