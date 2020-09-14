В Кремле пообещали убрать резерв силовиков от границ Белоруссии

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Резерв российских силовых структур, созданный около границы с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Такая договоренность достигнута на встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — отметил он.

27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов.

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