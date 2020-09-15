Корпорация развития: мы обследовали ДС до покупки и прекрасно понимаем, что купили

Корпорация развития: мы обследовали ДС до покупки и прекрасно понимаем, что купили
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Дом Советов




Корпорация развития проводила обследование перед выкупом Дома Советов, поэтом нельзя сказать, что Дом Советов, которому необходим «серьезный демонтаж» оказался «котом в мешке». Об этом в интервью радио «Комсомольская правда в Калининграде» заявил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.


«Мы его обследовали перед покупкой. Мы не покупали кота в мешке. У нас было обследование Дома Советов, у нас была оценка, причем, выбранная по конкурсу в отношении стоимости этого объект и территори <...> Мы обследовали и прекрасно понимаем, что купили», — сказал Толмачев.


По его словам, недавно было завершено не обследование здание, а «в большей степени предпроектная работа, с точки зрения большого объема сканирования»

Ту работу которую мы сделали сегодня, это вбольшей степени это в большей степени предпроектная работа с точки зрения большого объема сканирования прям 3D модель этого объекта имеетс, которая в будущем будет заложена в проектную документацию, то есть другой характер работ. Поэтом нет, мы обследовали и прекрасно понимаем, что купили.

Напомним, что о необходимости «серьезного демонтажа» здания губернатор Антон Алиханов заявил только после приобретения здания и выполнения работ по его обследованию. Контракт на «выполнение работ по проведению комплексного инженерно-технического обследования строительных конструкций и инженерных систем административного здания» был заключен в октябре 2019 года. Корпорация развития в августе отказалась его представлять по запросу «Нового Калининграда» со ссылкой на то, что работы еще не приняты.

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