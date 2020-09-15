Корпорация развития: мы обследовали ДС до покупки и прекрасно понимаем, что купили





Корпорация развития проводила обследование перед выкупом Дома Советов, поэтом нельзя сказать, что Дом Советов, которому необходим «серьезный демонтаж» оказался «котом в мешке». Об этом в интервью радио «Комсомольская правда в Калининграде» заявил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

«Мы его обследовали перед покупкой. Мы не покупали кота в мешке. У нас было обследование Дома Советов, у нас была оценка, причем, выбранная по конкурсу в отношении стоимости этого объект и территори <...> Мы обследовали и прекрасно понимаем, что купили», — сказал Толмачев.

По его словам, недавно было завершено не обследование здание, а «в большей степени предпроектная работа, с точки зрения большого объема сканирования»

Ту работу которую мы сделали сегодня, это вбольшей степени это в большей степени предпроектная работа с точки зрения большого объема сканирования прям 3D модель этого объекта имеетс, которая в будущем будет заложена в проектную документацию, то есть другой характер работ. Поэтом нет, мы обследовали и прекрасно понимаем, что купили.