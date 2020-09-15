Толмачев: думаю, в 2021 году начнем формировать лоты под застройку на Острове

Работы по формированию лотов для застройки территории острова Октябрьского, в том числе жильем, начнут формироваться в 2021 году. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда в Калининграде» заявил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.



«Я думаю, что в следующем году мы начнем формировать лоты из земельных участков для реализации этих проектов (жилого строительства — прим. „Нового Калининграда“). В настоящее время градостроительная документация в полной мере не готова, чтобы реализовывать тот замысел, который реализован КБ „Стрелка“», — сказал Толмачев.

Летом 2019 года Консалтинговое бюро «Стрелка» представило мастер-план острова Октябрьский.