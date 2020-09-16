Алиханов: Куршскую косу не люблю и не понимаю, что там делать

Алиханов: Куршскую косу не люблю и не понимаю, что там делать
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов признался, что не любит бывать в Национальном парке «Куршская коса» и считает это «энергетически так себе местечко». Об этом он заявил на конференци Business Day в рамках проекта «Бизнес Баттл», следует из расшифровки выступления губернатора, опубликованной порталом Rugrad.eu.

«Меня удивляет упертость людей, которые пытались попасть на [Куршскую] косу каждые выходные. Ну проезжай ты мимо этого зеленоградского поворота! Понятно, что Сергей Кошевой делает всё, чтобы мимо поворота на Зеленоградск никто дальше не проезжал... Я тоже не смог попасть. Но я и косу-то не люблю и не понимаю, что там делать. Энергетически так себе местечко, на мой взгляд», — сказал Алиханов.

Куршская коса пользуется большим спросом как у калининградцев, так и у гостей региона, являясь одной из туристических «визитных карточек» области. В августе из-за большого числа желающих попасть на нее образовывались многокилометровые пробки.

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