Алиханов: Куршскую косу не люблю и не понимаю, что там делать

Губернатор Антон Алиханов признался, что не любит бывать в Национальном парке «Куршская коса» и считает это «энергетически так себе местечко». Об этом он заявил на конференци Business Day в рамках проекта «Бизнес Баттл», следует из расшифровки выступления губернатора, опубликованной порталом Rugrad.eu.



«Меня удивляет упертость людей, которые пытались попасть на [Куршскую] косу каждые выходные. Ну проезжай ты мимо этого зеленоградского поворота! Понятно, что Сергей Кошевой делает всё, чтобы мимо поворота на Зеленоградск никто дальше не проезжал... Я тоже не смог попасть. Но я и косу-то не люблю и не понимаю, что там делать. Энергетически так себе местечко, на мой взгляд», — сказал Алиханов.